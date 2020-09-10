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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах

12:48 | 10.09.2020 | Медицина

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. 55 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 21 — в Пензенском районе, по пять — в Заречном и Шемышейском районе, по три — в Кузнецком и Никольском, два — в Городищенском, по одному — в Сосновоборском, Бессоновском и Иссинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 10 сентября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди заразившихся есть шестеро детей в возрасте 11 месяцев, одного года, 5 и 6 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 150 человек, сняты с наблюдения 29 тыс. 263», — добавляется в тексте.

Из него также следует, что за сутки число проведенных в регионе тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 703 — до 273 тыс. 451.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 29 случаев заражения коронавирусом, 8 тыс. 148 человек выздоровели, 115 — умерли.

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