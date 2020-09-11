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Пензенские врачи начали использовать новое оборудование при удалении опухолей мозга

16:54 | 11.09.2020 | Медицина

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Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко начали использовать хирургическую навигационную станцию StealthStation S8 производства США стоимостью около 29 млн. рублей, приобретенную за счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пензенские врачи начали использовать новое оборудование при удалении опухолей мозга

Фото: Health.pnzreg.ru

«Они уже оценили исключительные преимущества нового оборудования во время проведения операции по удалению опухоли височной доли головного мозга», — отметили в ведомстве.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением областной больницы Романа Рыбаса, данная система позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных отделах головного или спинного мозга, и добраться до нее с наименьшими потерями.

В свою очередь анестезиолог Дмитрий Самородов обратил внимание на то, что два сенсорных дисплея дают нейрохирургам возможность во время операции управлять оборудованием.

«Большой объем оперативной памяти ускоряет обработку медицинских изображений и вывод их на экран», — сказал он.

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