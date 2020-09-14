Пензенский «Горводоканал» передал мокшанской больнице средства защиты на 1 млн. рублей Медицина

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») передал мокшанской районной больнице средства индивидуальной защиты — многоразовые комбинезоны, фильтрующие маски и перчатки — на сумму 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Благотворительная помощь в связи с пандемией COVID-19 оказывается холдингом «Российские коммунальные системы» в восьми регионах своего присутствия: Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Всего на эти меры «РКС» направили более 15 млн. рублей», — уточнили в компании.

Как отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин, коллектив организации благодарен врачам и другому медперсоналу за тяжелый самоотверженный труд.

«Уверены, что средства индивидуальной защиты станут надежным помощником медицинских работников мокшанской районной больницы», — сказал он.

В свою очередь главврач больницы Елена Леошина выразила признательность за поддержку специалистов, вносящих вклад в борьбу с коронавирусом, и за оказанную благотворительную помощь.