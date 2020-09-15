EN
15:50:09 Вторник, 15 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей

15:24 | 15.09.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 95 человек, включая 11 детей в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 15 сентября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 30 новых случаев заражения зарегистрировано в Пензе, 29 — в Заречном, семь — в Кузнецком, шесть — в Городищенском, по пять — в Неверкинском и Каменском, четыре — в Пензенском, три — в Белинском, два — в Лунинском, по одному — в Башмаковском, Тамалинском, Иссинском и Бессоновском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 430 человек, сняты с наблюдения 29 тыс. 852», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что за сутки число проведенных тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 453 — до 284 тыс. 230.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 484 случая заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 301 человек. Умерли 118 пациентов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за восемь месяцев в ДТП погибли более 120 человек В Пензе пятеро сотрудников МФЦ наказаны за нарушение регламента работы
Мэр Пензы поручил подготовить коммунальную технику к зиме В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом, 35 человек выписаны
В Пензе задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у студента из Туниса Пензенский «Дизель» в Воронеже обыграл «Буран»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама