В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 11 детей Медицина

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 95 человек, включая 11 детей в возрасте от одного года до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 15 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 30 новых случаев заражения зарегистрировано в Пензе, 29 — в Заречном, семь — в Кузнецком, шесть — в Городищенском, по пять — в Неверкинском и Каменском, четыре — в Пензенском, три — в Белинском, два — в Лунинском, по одному — в Башмаковском, Тамалинском, Иссинском и Бессоновском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 430 человек, сняты с наблюдения 29 тыс. 852», — отмечается в тексте.

Из него также следует, что за сутки число проведенных тестов на COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 453 — до 284 тыс. 230.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 15 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 484 случая заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 301 человек. Умерли 118 пациентов.