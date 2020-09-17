Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и 14 районах Медицина

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. 56 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 11 — в Мокшанском районе, шесть — в Пензенском, по три — в Кузнецком, Шемышейском и Лунинском, по два — в Спасском, Иссинском, Малосердобинском, Земетчинском, Нижнеломовском и Городищенском, по одному — в Сердобском, Бессоновском и Сосновоборском районах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 17 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что среди 97 заразившихся есть восемь детей в возрасте от 4 до 17 лет.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 517 человек, сняты с наблюдения 30 тыс. 144», — уточняется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 272 — до 289 тыс. 151.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 9 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 8 тыс. 397 человек. Умерли 120 пациентов.