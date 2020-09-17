Пензенская область присоединится к акции по ранней диагностике рака головы и шеи Медицина

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Пензенская область присоединится к акции «Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи», которая в 2020 году пройдет в восьмой раз.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, 19 сентября будет организован день открытых дверей в областном онкологическом диспансере.

«Приглашаются пациенты, имеющие подозрение на новообразование, с целью осмотра и забора биопсийного материала», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что 26 сентября в центре амбулаторной онкологической помощи на улице Стасова прием пациентов имеющих подозрение на новообразование, проведут специалисты мультидисциплинарной бригады — онколог, оториноларинголог и дерматолог.

«22 сентября на страницах пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях пройдет онлайн-эфир в рамках проекта «Учись быть здоровым». Онколог областного онкодиспансера выступит с лекцией «Профилактика и ранняя диагностика рака головы и шеи», — пояснили в министерстве.

В Минздраве добавили, что мероприятия по ранней диагностике рака головы и шеи будут также организованы на предприятиях с вредными условиями труда.