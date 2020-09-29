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В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 3,2%

16:07 | 29.09.2020 | Медицина

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превысила эпидпорог на 3,2% по итогам 39-й недели года — с 21 по 27 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 29 сентября.

В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 3,2%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в течение 39 недели 2020 года зарегистрировано 2 тыс. 998 случаев ОРВИ, [показатель заболеваемости] — 225,1 на 100 тыс. населения. Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет +14,6%», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется в Белинском районе — 619,2 на 100 тыс. населения, Мокшанском — 567,2, в городе Кузнецке — 537,2, в Нижнеломовском районе — 529,4, Каменском — 515,6, Сосновоборском — 349, в Пензе — 307,2, в Городищенском районе — 291,6, Шемышейском — 289.

«В Пензе в течение 39 недели 2020 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями регистрируется выше уровня предыдущей недели (+9%), составив 261,6 на 100 тыс. населения — 1 тыс. 363 случая, что выше уровня эпидпорога на 4,2%», — добавляется в сообщении.

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