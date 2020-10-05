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В деревне Заречной завершен монтаж ФАПа

12:25 | 05.10.2020 | Медицина

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Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта завершен в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В деревне Заречной завершен монтаж ФАПа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прежний фельдшерско-акушерский пункт располагался в приспособленном помещении здания поселковой администрации, занимал комнату всего в 21 кв. метр. Площадь новой модульной конструкции — 64 кв. метра. Здесь предусмотрены процедурный кабинет и кабинет приема. Есть санитарная комната, адаптированная для людей с ограниченными возможностями, просторное помещение для ожидания», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ФАП оснащен полным комплектом оборудования и медикаментов для оказания неотложной помощи.

По словам старшего фельдшера ГБУЗ «Мокшанская районная больница» Юлии Петровой, в зону обслуживания нового ФАПа входят два населенных пункта — село Юровка и деревня Заречная, в которых проживают 427 человек, в том числе 75 детей.

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