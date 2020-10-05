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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах

13:09 | 05.10.2020 | Медицина

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Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 5 октября.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 22 факта инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, 13 — в Заречном, восемь — в Лопатинском районе, по семь — в Сердобском, Городищенском и Кузнецком, пять — в Нижнеломовском, по четыре — в Малосердобинском и Мокшанском, по три — в Пензенском и Шемышейском, по два — в Сосновоборском и Неверкинском, по одному — в Бессоновском, Колышлейском и Земетчинском.

Из текста также следует, что среди 90 заразившихся есть четверо детей в возрасте 9, 10, 16 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 66 человек, сняты с наблюдения 33 тыс. 157», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 достигло 323 тыс. 441.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 5 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 11 тыс. 357 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 163 пациента. Умерли 137 человек.

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