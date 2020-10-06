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В Пензенской области началась вакцинация от коронавируса

13:58 | 06.10.2020 | Медицина

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Вакцинация от коронавируса стартовала в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области началась вакцинация от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область в числе первых 35 регионов заключила соглашение с министерством здравоохранения Российской Федерации на поставку в регион вакцины от COVID-19 для 1 тыс. 127 человек», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в первую очередь планируется прививать медработников и учителей, при этом вакцинация является добровольной.

«6 октября для четырех сотрудников ГБУЗ «Городская поликлиника» и четырех медицинских работников пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи прошел первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что второй этап вакцинации данных сотрудников состоится через 21 день.

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