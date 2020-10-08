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В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 11,4%

09:05 | 08.10.2020 | Медицина

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Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превысила эпидпорог на 11,4% по итогам 40-й недели года — с 28 сентября по 4 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 11,4%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в течение 40-й недели года зарегистрировано 3 тыс. 162 случая ОРВИ, [показатель заболеваемости составил] 237,4 на 100 тыс. населения. Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет +5,5%», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что удельный вес детей в общей структуре заболевших — 11,5%.

«Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 56,4%», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в Пензе показатель заболеваемости составил 269,6 на 100 тыс. населения, эпидпорог превышен на 7,9%, среди взрослых — на 18,13%.

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