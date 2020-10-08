Врач колышлейской больницы Вячеслав Кукин умер на 70-м году жизни Медицина

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Врач-оториноларинголог колышлейской районной больницы Пензенской области Вячеслав Кукин скончался на 70-м году жизни в минувшую среду, 7 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения здравоохранения.

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«Вячеслав Александрович после окончания Волгоградского государственного медицинского института в 1974 году и окончания интернатуры в 1975 был принят на работу в колышлейскую больницу врачом-хирургом. Проработав 8 лет в колышлейской больнице, перешел на работу в санаторий «Хопровские зори», где трудился в должности главного врача на протяжении 25 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в 2009 году Вячеслав Кукин вернулся на работу в колышлейскую больницу, где стал оказывать помощь пациентам с заболеваниями уха, горла и носа.

«Администрация, профсоюзная организация и коллеги по работе выражают искренние соболезнования семье и родственникам покойного. Память о Вячеславе Александровиче надолго сохранится в сердцах тех, кто его знал», — подчеркивается в сообщении.