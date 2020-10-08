Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 15 районах Медицина

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 15 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 8 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 50 новых фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензе, восемь — в Пензенском районе, шесть — в Бессоновском, по пять — в Нижнеломовском, Городищенском, Спасском и городе Заречном, четыре — в Мокшанском районе, по три — в Кузнецком и Колышлейском, по два — в Сосновоборском, Шемышейском, Неверкинском и Лунинском, по одному — в Земетчинском, Никольском и Вадинском.

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В сообщении отмечается, что среди 105 заразившихся есть двое детей.

«Находятся под наблюдением 5 тыс. 207 человек, сняты с наблюдения 33 тыс. 998», — уточняется в тексте.

Из него также следует, что число проведенных в регионе тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 2 тыс. 846 — до 331 тыс. 282.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 8 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 11 тыс. 660 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 9 тыс. 453 пациента. Зарегистрировано 137 летальных исходов.