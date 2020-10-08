Прокуратура проверит информацию об отказе в страховой выплате при заражении коронавирусом Медицина

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Прокуратура проверит информацию об отказе в страховой выплате, полагающейся в связи с заражением коронавирусом при исполнении должностных обязанностей в медицинском учреждении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«С 29 сентября по 6 октября 2020 года в прокуратуре области работала телефонная горячая линия по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На нее поступило более 30 звонков. Граждане сообщали о ненадлежащем оказании медицинской помощи, нарушении масочного режима в общественном транспорте и местах общего пользования, отказе в страховой выплате в связи с заражением COVID-19 при исполнении должностных обязанностей в медицинском учреждении, обращались за получением консультаций в указанной сфере», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по всем обращениям организованы проверки.

«Их результаты будут сообщены заявителям в установленный срок», — подчеркивается в пресс-релизе.