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В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен более чем на 98%

17:40 | 13.10.2020 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди взрослых в Пензенской области превысила эпидпорог на 98,2%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 13 октября.

В Пензенской области эпидпорог по ОРВИ среди взрослых превышен более чем на 98%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в течение 41-й недели 2020 года — с 5 по 11 октября — зарегистрировано 3 тыс. 964 случая ОРВИ, [показатель заболеваемости составил] 297,7 на 100 тыс. населения», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 25,4%.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 10,8%», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается Нижнеломовском районе — 820,1 на 100 тыс. населения, Кузнецке — 762,6, Каменском районе — 656, Белинском — 578,5, Мокшанском — 503,3, Шемышейском — 433,4, Пензе — 416,1, Сердобском районе — 404,3, Кузнецком — 396,1.

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