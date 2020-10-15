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Пензенские врачи впервые провели операции по нейростимуляции спинного мозга

12:32 | 15.10.2020 | Медицина

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко первыми в регионе провели операции по нейростимуляции спинного мозга. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пензенские врачи впервые провели операции по нейростимуляции спинного мозга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Инициатором внедрения нейромодуляционного метода стал заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы Роман Владиславович Рыбас. В среду, 14 октября, в тестовом режиме были проведены три операции, во время которых консультантами выступали московские коллеги», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что нейростимуляция спинного мозга используется при лечении боли, когда стандартная терапия не увенчалась успехом или сопровождается серьезными побочными эффектами.

«Цель лечения заключается в облегчении хронической боли, повышении функциональности, работоспособности и, соответственно, улучшении качества жизни. [...] У метода нейростимуляции спинного мозга имеются противопоказания. Только врач может подобрать правильную тактику лечения», — отметили в Минздраве.

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