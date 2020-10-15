На ремонт больниц в районах Пензенской области направят около 7 млн. рублей Медицина

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Около 7 млн. рублей будет дополнительно выделено из регионального бюджета до конца 2020 года на ремонт учреждений здравоохранения в районах Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Планируется капитально отремонтировать детское отделение спасской участковой больницы — обновить палаты круглосуточного пребывания, процедурный кабинет, ординаторскую; заменить электропроводку, системы водоснабжения и канализации; модернизировать систему пожарной охраны.

Кроме того, намечено отремонтировать помещения женской консультации колышлейской районной больницы. В настоящее время документация проходит необходимые согласования.

Подготовлен пакет документов для ремонта помещений бековской участковой больницы, где предполагается провести малярные работы на площади 1 тыс. кв. метров.

Помимо этого, планируется благоустроить территорию детской поликлиники в Сердобске — обустроить водостоки, уложить плитку, облагородить клумбы.