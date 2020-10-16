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В Пензенской области развернуто более 2,4 тыс. инфекционных коек

18:24 | 16.10.2020 | Медицина

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Более 2,4 тыс. инфекционных коек развернуто в больницах Пензенской области в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области развернуто более 2,4 тыс. инфекционных коек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество инфекционных коек, которые сейчас развернуты, у нас 2 тыс. 437. Это где-то на 200 коек меньше, чем было развернуто в весенне-летний период», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой в пятницу, 16 октября.

Александр Никишин обратил внимание на то, что сокращены сроки нахождения пациентов с COVID-19 в стационарах.

«Если раньше больные лежали по 20–21 день, то сейчас — 13–14 дней. При первом же анализе отрицательном на ковид мы пациентов переводим на амбулаторное лечение, где они долечиваются, делают повторный анализ. После отрицательных двух анализов они выписываются», — пояснил врио министра.

По его словам, основным показанием для госпитализации является протекание заболевания в тяжелой форме, а у лиц старше 65 лет — наличие сопутствующих проблем со здоровьем, в числе которых сахарный диабет, ожирение и другие.

«Мы стараемся их госпитализировать», — отметил Александр Никишин.

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