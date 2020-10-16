Никишин прокомментировал информацию о том, что пензенцы ждут врача на дом по 3–4 дня Медицина

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин прокомментировал информацию о том, что при вызове врача на дом его приходится ждать по 3–4 дня.

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«На вчерашний день 52 участковых врача находились на больничном», — сказал он, отвечая на соответствующее замечание ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой в пятницу, 16 октября.

Александр Никишин уточнил, что это составляет около 20% от общего количества участковых.

«Но не это же как бы еще основным-то является. Еще ведь и надо учитывать, что в здравоохранении, особенно в первичном звене, очень много работает людей [в возрасте] 65+, особенно в педиатрии», — отметил руководитель ведомства.

Он пояснил, что в настоящее время «они не работают, у них у всех больничный лист».

«450 врачей уволилось», — добавил Александр Никишин.

Врио министра обратил внимание на то, что количество вызовов врача на дом выросло.

«Если в среднем где-то по городу Пензе было до 1 тыс. в день, то на данный момент — свыше 2,5 тыс. в день», — сообщил он.