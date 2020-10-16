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Нет необходимости брать тесты на коронавирус у всех людей с респираторными симптомами — Никишин

20:26 | 16.10.2020 | Медицина

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Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что нет необходимости брать тесты на коронавирус у всех людей с симптомами респираторных заболеваний.

Нет необходимости брать тесты на коронавирус у всех людей с респираторными симптомами — Никишин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нет необходимости брать тесты у всех людей, потому что просто-напросто мы и не сможем. Если мы будем брать тесты у всех, мы не сможем взять тесты [у тех], кому они нужны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой в пятницу, 16 октября.

Александр Никишин подчеркнул, что «и лечение, и тестирование, и выявление заболевания осуществляется на основании клинических проявлений».

«Клиника», она в основе всего. Все остальные методы являются сопутствующими для подтверждения диагноза», — отметил он.

Врио министра добавил, что предпочтение отдается тестированию пациентов, у которых более 4 дней держится высокая температура, пропадает обоняние, появляется кашель и ряд других симптомов.

При этом Александр Никишин констатировал, что «очень трудно дифференцировать ОРВИ и COVID-19».

В ходе дальнейшего обсуждения эпидситуации в регионе врио министра сообщил, что пока в Пензенской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

«Как будет взаимодействовать ковид с гриппом, мы пока еще не знаем. Этого опасаемся. Будем смотреть», — подытожил он.

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