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Главврач кузнецкой больницы прокомментировал выход из строя компьютерного томографа

17:47 | 19.10.2020 | Медицина

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Кузнецк, 19 октября 2020. PenzaNews. Главный врач кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области Алексей Потапов прокомментировал корреспонденту газеты «Кузнецкий рабочий» выход из строя компьютерного томографа, который был задействован при диагностике коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Главврач кузнецкой больницы прокомментировал выход из строя компьютерного томографа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем приводятся слова руководителя учреждения здравоохранения, который пояснил, что причина поломки пока не установлена, поэтому изменен порядок работы с пациентами: в качестве альтернативы инфекционным больным проводится рентгенография; люди в тяжелом состоянии, которым все же необходимо КТ-исследование, направляются в Пензу; перенесшим инсульт гражданам назначается МРТ.

По информации администрации Кузнецка, компьютерный томограф был установлен в межрайонной больнице в 2010 году. Свой ресурс по числу сделанных снимков он выработал. В 2016 году был проведен капитальный ремонт стоимостью 12 млн. рублей. В апреле 2019 года КТ-аппарат сломался и был неисправен в течение шести месяцев.

Второй в Кузнецке компьютерный томограф появится в межрайонной детской больнице в ноябре.

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