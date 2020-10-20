В Пензенской области увеличат число проводимых тестов на коронавирус Медицина

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Число проводимых в Пензенской области тестов на COVID-19 будет увеличено с 2,5–3 тыс. до 4 тыс. в сутки. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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«На данный момент времени мы делаем 2,5–3 тыс. тестов в день. Планируем довести этот норматив до 4 тыс.» — сказал он в ходе прямого эфира, состоявшегося в аккаунте губернатора Ивана Белозерцева в Instagram во вторник, 20 октября.

По словам Александра Никишина, это позволит превысить установленный на федеральном уровне норматив — 221 тест на 100 тыс. населения.

Комментируя информацию о том, что якобы есть негласный приказ не делать тесты на коронавирус людям, возраст которых не превышает 65 лет, врио министра подчеркнул, что проведение такого рода исследований строго регламентировано нормативными документами — оно показано, в частности, больным с высокой температурой, не спадающей больше пяти дней, и родственникам, совместно проживающим с заразившимся человеком.