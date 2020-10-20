EN
04:11:17 Среда, 21 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области увеличат число проводимых тестов на коронавирус

18:20 | 20.10.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Число проводимых в Пензенской области тестов на COVID-19 будет увеличено с 2,5–3 тыс. до 4 тыс. в сутки. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области увеличат число проводимых тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент времени мы делаем 2,5–3 тыс. тестов в день. Планируем довести этот норматив до 4 тыс.» — сказал он в ходе прямого эфира, состоявшегося в аккаунте губернатора Ивана Белозерцева в Instagram во вторник, 20 октября.

По словам Александра Никишина, это позволит превысить установленный на федеральном уровне норматив — 221 тест на 100 тыс. населения.

Комментируя информацию о том, что якобы есть негласный приказ не делать тесты на коронавирус людям, возраст которых не превышает 65 лет, врио министра подчеркнул, что проведение такого рода исследований строго регламентировано нормативными документами — оно показано, в частности, больным с высокой температурой, не спадающей больше пяти дней, и родственникам, совместно проживающим с заразившимся человеком.

Новости партнеров
Читайте также
В связи с пандемией очень остро встала проблема дефицита медицинских кадров — Белозерцев В Пензенской области за сутки выписаны 86 пациентов, перенесших коронавирус
В Пензенскую область поступило более 14 тыс. доз вакцины от пневмококковой инфекции В Кузнецк поступило 22,5 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых
Украденная в Тамалинском районе иномарка обнаружена в Пензе В Заречном оценили эффект от передачи терапевтам дополнительных машин
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама