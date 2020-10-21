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Между корпусами пензенской областной детской больницы построен теплый переход

10:42 | 21.10.2020 | Медицина

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Теплый переход построен между хирургическим и педиатрическим корпусами пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова в рамках работ по их реконструкции.

Между корпусами пензенской областной детской больницы построен теплый переход

Фото: Health.pnzreg.ru

Переход появился благодаря реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

Как отметил главный врач больницы Максим Баженов, новая инженерная конструкция позволит осуществлять доставку юных пациентов после оперативного лечения в детское отделение без угрозы развития каких-либо осложнений, связанных с транспортировкой по улице, а также разделить потоки больных хирургического и соматического профилей.

В настоящее время реконструкция хирургического корпуса завершена полностью.

Педиатрический корпус начнет прием пациентов в конце 2020 года, сообщается на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

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