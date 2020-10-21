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В Пензенской области увеличилась заболеваемость ОРВИ

15:14 | 21.10.2020 | Медицина

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличилась в Пензенской области почти на 13% по итогам прошедшей недели по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области увеличилась заболеваемость ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за период с 12 по 18 октября в регионе зарегистрировано 4 тыс. 474 случая ОРВИ, в то время как неделей ранее было выявлено 3 тыс. 964.

Всего в Пензенской области переболело ОРВИ 0,42% совокупного населения и 0,26% детского населения в возрасте до 14 лет.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Шемышейском и Мокшанском районах, а также в Пензе.

Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 145,8%.

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