В Пензенской области увеличилась заболеваемость ОРВИ Медицина

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличилась в Пензенской области почти на 13% по итогам прошедшей недели по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за период с 12 по 18 октября в регионе зарегистрировано 4 тыс. 474 случая ОРВИ, в то время как неделей ранее было выявлено 3 тыс. 964.

Всего в Пензенской области переболело ОРВИ 0,42% совокупного населения и 0,26% детского населения в возрасте до 14 лет.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Шемышейском и Мокшанском районах, а также в Пензе.

Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 145,8%.