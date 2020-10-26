Пензенский губернатор поручил следить за наличием лекарств в аптеках Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил следить за наличием в аптеках лекарственных препаратов, спрос на которые вырос в условиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и распространения коронавирусной инфекции.

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«Уважаемые коллеги, обращаю внимание на контроль обеспечения лекарственными препаратами. [...] Это наличие антибиотиков, других лекарственных препаратов, которые сегодня востребованы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

Иван Белозерцев также потребовал усилить контроль за ценами на лекарства.

«Если есть нарушения и есть сомнения по качеству, по наличию какие-то проблемы возникают, по стоимости, направлять [информацию] в областной штаб на мое имя. Мы в областном штабе будем мгновенно реагировать на эту ситуацию», — подчеркнул губернатор.