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В Пензенской области выделят 9 млн. рублей на лекарства для лечения коронавируса на дому

10:02 | 26.10.2020 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 9 млн. рублей будут выделены из бюджета Пензенской области на обеспечение лекарствами пациентов, которые переносят коронавирус в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области выделят 9 млн. рублей на лекарства для лечения коронавируса на дому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Принял решение выделить из бюджета Пензенской области 9 млн. рублей на приобретение лекарственных препаратов для больных COVID-19, которые заболели в легкой форме, которым не показана госпитализация, которые по назначению врача могут лечиться в домашних условиях», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

По словам Ивана Белозерцева, бюджетные средства выделяются для того, чтобы пациенты не покупали необходимые медикаменты за свои деньги.

«Александр Викторович, прошу закупить срочно эти лекарственные препараты, и уже с 1 ноября приступить к реализации данной задачи», — подчеркнул губернатор, обращаясь к врио министра здравоохранения Пензенской области Александру Никишину.

Он добавил, что в ближайшие два месяца необходимо проанализировать, как обеспечение лекарствами за бюджетный счет повлияет на ситуацию.

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