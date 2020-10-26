В Пензе увеличено количество операторов контакт-центра для обработки звонков пациентов Медицина

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. Количество операторов действующего в Пензе контакт-центра, куда поступают звонки пациентов, желающих вызвать врача на дом, увеличено с 42 до 90 человек в связи с возросшей из-за ситуации с распространением коронавируса нагрузкой. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

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«Мы увеличили количество точек для приема вызовов. [...] Сейчас в смену 45 точек работает», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 26 октября.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на то, что он лично проверял, как работает телефон для вызова врача на дом, и дозванивался по единому номеру в течение 3 минут.

Он поручил на постоянной основе отслеживать, достаточно ли мощностей контакт-центра для оперативной обработки поступающих звонков.