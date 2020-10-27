Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превысила эпидпорог на 41,4% Медицина

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превысила эпидпорог на 41,4%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 27 октября.

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В нем уточняется, в течение 43-й недели 2020 года — с 19 по 25 октября — в регионе зарегистрировано 4 тыс. 823 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 362,2 на 100 тыс. населения.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,44% совокупного населения и 0,25% детского населения в возрасте до 14 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в Кузнецке — 1 тыс. 104,3 на 100 тыс. человек, в Нижнеломовском районе — 981 на 100 тыс. человек, в Каменском — 803,6 на 100 тыс. человек, в Сердобском — 602,5 на 100 тыс. человек, в Шемышейском — 469,6 на 100 тыс. человек и Башмаковском — 400,8 на 100 тыс. человек.

«В Пензе в течение 43-й недели 2020 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями регистрируется на уровне предыдущей недели. Она составила 371,1 на 100 тыс. населения (1 тыс. 934 случаев)», — указано в тексте.

В нем сказано, что в Пензе эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен на 67,2%.