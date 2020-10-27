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Узнать результаты теста на коронавирус в Заречном теперь можно по выделенному номеру

17:08 | 27.10.2020 | Медицина

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Заречный, 27 октября 2020. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области, сдавшие анализ на COVID-19, теперь смогут узнать результаты по специально выделенному телефону, номер которого указан на сайте администрации ЗАТО.

Узнать результаты теста на коронавирус в Заречном теперь можно по выделенному номеру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для подтверждения личности гражданину будет предложено назвать свои персональные данные.

По информации мэрии, с начала пандемии исследования на коронавирус проводятся в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Заречного. В сутки выполняется около 200 тестов, а их общее число достигло почти 20 тыс. В октябре оборудование этой лаборатории перестало удовлетворять возросшую потребность в тестировании на COVID-19.

В конце прошлой недели к этой работе подключилась лаборатория медсанчасти №59. За первые три дня, включая выходные, там выполнено около 500 исследований.

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