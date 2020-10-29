В Пензенской области плазма с антителами к коронавирусу перелита почти 390 пациентам Медицина

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. 509 переливаний плазмы с антителами к коронавирусу 387 пациентам выполнено в Пензенской области с момента внедрения данного метода лечения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава в четверг, 29 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С июня центром крови заготовлено около 140 литров плазмы антиковидной патогенредуцированной. Это около 600 доз», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что активными потребителями плазмы являются областная больница имени Н.Н. Бурденко, клинический центр специализированных видов медицинской помощи, клиническая больница №4 и МСЧ №59.

«Ежедневные требования, поступающие от лечебных учреждений на данный компонент, удовлетворяются в полном объеме», — подчеркивается в сообщении.