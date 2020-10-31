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Пензенская область получит около 16 млн. рублей на оборудование для диагностики COVID-19

11:30 | 31.10.2020 | Медицина

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Пенза, 31 октября 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 15 млн. 715 тыс. рублей будут выделены Пензенской области из федерального бюджета в 2020 году на оснащение медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот.

Пензенская область получит около 16 млн. рублей на оборудование для диагностики COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств в сумме более 1 млрд. рублей между 84 субъектами РФ утверждено распоряжением правительства России №2806-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги на эти цели выделены из резервного фонда правительства страны.

Ожидается, что федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики, в результате чего будет увеличен охват населения тестированием, а также повысится его точность.

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