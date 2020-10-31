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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 41 ребенка

13:17 | 31.10.2020 | Медицина

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Пенза, 31 октября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 168 человек, в том числе у 41 ребенка в возрасте от одного месяца до 17 лет. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в субботу, 31 октября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 41 ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в Пензе зарегистрировано 97 новых фактов инфицирования COVID-19, в Заречном — семь.

В тексте добавляется, что еще 11 случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Сердобском районе, десять — в Шемышейском, девять — в Кузнецком, восемь — в Пензенском, семь — в Городищенском, пять — в Бессоновском, по три — в Тамалинском и Никольском, по два — в Малосердобинском и Сосновоборском, по одному — в Колышлейском, Лунинском, Бековском и Лопатинском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 31 октября в Пензенской области лабораторно подтверждено 15 тыс. 258 случаев заражения COVID-19. Выписаны 11 тыс. 147 пациентов. Зарегистрировано 183 летальных исхода.

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