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Перенесших коронавирус пациентов начали выписывать из больниц без отрицательных тестов

10:03 | 02.11.2020 | Медицина

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Выписка из стационаров пациентов, перенесших коронавирус, стала возможна в Пензенской области до получения отрицательных результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

Перенесших коронавирус пациентов начали выписывать из больниц без отрицательных тестов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начато активное лечение пациентов на дому согласно последним рекомендациям министерства здравоохранения Российской Федерации. Начата выписка пациентов даже с положительными анализами в изоляторы», — сказал он в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Комментируя выход девятой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции от 26 октября, Александр Никишин отметил, что на их основе подготовлена схема работы всех учреждений здравоохранения области, а также составлены памятки, руководствуясь которыми, врачи могут назначать лечение пациентам.

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