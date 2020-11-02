В Пензенской области снизились темпы диспансеризации Медицина

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Темпы диспансеризации снизились в Пензенской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Мы продолжаем диспансерное наблюдение, особенно за теми пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию, но ввиду огромной загруженности медицинского персонала на вызовах [...] темпы, конечно, снижены», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что наряду с оказанием медпомощи пациентам с COVID-19 важно не упускать из виду другие вопросы, включая диспансеризацию населения.

Он поручил скорректировать работу таким образом, чтобы при наличии возможности организации профилактического медицинского осмотра определенных групп граждан не отказываться от его проведения.