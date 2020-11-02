EN
21:17:54 Понедельник, 2 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области снизились темпы диспансеризации

13:27 | 02.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Темпы диспансеризации снизились в Пензенской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области снизились темпы диспансеризации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы продолжаем диспансерное наблюдение, особенно за теми пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию, но ввиду огромной загруженности медицинского персонала на вызовах [...] темпы, конечно, снижены», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что наряду с оказанием медпомощи пациентам с COVID-19 важно не упускать из виду другие вопросы, включая диспансеризацию населения.

Он поручил скорректировать работу таким образом, чтобы при наличии возможности организации профилактического медицинского осмотра определенных групп граждан не отказываться от его проведения.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор предложил обсудить, какие претензии есть у бизнеса к банкам В Пензенской области будет создан худсовет
В Пензе подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков «Ростелеком» запустил сервис по продаже электронных полисов ОСАГО
В Пензе за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом Пензенский губернатор потребовал активизировать работу по профилактике ДТП
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама