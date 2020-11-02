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В Пензе за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом

14:55 | 02.11.2020 | Медицина

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован за последние сутки в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 2 ноября.

В Пензе за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 16 фактов инфицирования COVID-19 подтверждено в Пензенском районе, 11 — в Сердобском, пять — в Бессоновском, по четыре — в городе Заречном и Шемышейском районе, два — в Малосердобинском, один — в Тамалинском.

«Детей среди пациентов нет», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 413 человек, сняты с него 40 тыс. 414.

Из сообщения также следует, что с начала пандемии коронавируса в регионе проведено 403 тыс. 953 теста на COVID-19.

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