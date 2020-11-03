Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превысила эпидпорог на 63,6% Медицина

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превысила эпидпорог на 63,6%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 3 ноября.

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В нем уточняется, в течение 44-й недели 2020 года — с 26 октября по 1 ноября — в регионе зарегистрировано 4 тыс. 828 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 362,6 на 100 тыс. населения.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,44% совокупного населения и 0,28% детского населения в возрасте до 14 лет», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в Кузнецке — 947,2 на 100 тыс. населения, Нижнеломовском районе — 822,7 на 100 тыс. населения, Каменском — 812,5 на 100 тыс. населения, в Башмаковском — 743,7 на 100 тыс. населения, в Сердобском — 624,7 на 100 тыс. населения, в Шемышейском — 590 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение 44-й недели 2020 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями регистрировалась на уровне предыдущей недели, составила 365 на 100 тыс. населения — 1 тыс. 902 случая. [Суммарная заболеваемость] выше уровня эпидпорога на 87,5%», — сказано в тексте.