В Пензенской области за сутки коронавирус выявлен у 18 детей Медицина

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 169 человек, в том числе у 18 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в среду, 4 ноября.

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В нем отмечается, что 98 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, девять — в Заречном.

В тексте добавляется, что еще 16 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нижнеломовском районе, 13 — в Мокшанском, девять — в Земетчинском, восемь — в Пензенском, по три — в Сердобском, Бессоновском, Лунинском и Каменском, по два — в Спасском и Шемышейском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 4 ноября в Пензенской области зарегистрировано 15 тыс. 918 случаев заражения COVID-19. Выписаны 11 тыс. 516 пациентов. Зарегистрировано 192 летальных исхода.