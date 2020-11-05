В пензенскую областную больницу поступило пять аппаратов ИВЛ Медицина

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) фирмы Savina, произведенных в Германии, поступило в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Аппараты стоимостью более 1,8 млн. рублей каждый закуплены за счет средств федерального бюджета в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных новой коронавирусной инфекцией», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что функциональные особенности аппаратов Savina позволяют снизить время искусственной вентиляции и ускорить отлучение от нее.

«Областная больница Бурденко укомплектована в настоящее время 75 аппаратами ИВЛ», — уточнили в министерстве.