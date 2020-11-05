EN
16:44:15 Четверг, 5 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенскую областную больницу поступило пять аппаратов ИВЛ

16:29 | 05.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) фирмы Savina, произведенных в Германии, поступило в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенскую областную больницу поступило пять аппаратов ИВЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аппараты стоимостью более 1,8 млн. рублей каждый закуплены за счет средств федерального бюджета в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных новой коронавирусной инфекцией», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что функциональные особенности аппаратов Savina позволяют снизить время искусственной вентиляции и ускорить отлучение от нее.

«Областная больница Бурденко укомплектована в настоящее время 75 аппаратами ИВЛ», — уточнили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецком районе по факту гибели женщины-пешехода организована проверка При подготовке к отопительному сезону в Пензенской области допущено более 700 нарушений
В селе Норовка освящено место под строительство собора В Пензе за сутки зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусом
Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 12 ноября В Пензе около 140 многоквартирных домов остались без воды
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама