EN
23:11:06 Среда, 11 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском Минздраве разъяснили, кому полагаются бесплатные лекарства при коронавирусе

12:37 | 11.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Бесплатными лекарствами на дому будут обеспечиваться пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, протекающей в легкой и среднетяжелой форме без пневмонии, а также при наличии симптомов бактериальной суперинфекции, то есть пневмонии легкой степени тяжести, при которой объем поражения легочной ткани составляет менее 25%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава Пензенской области в среду, 11 ноября.

В пензенском Минздраве разъяснили, кому полагаются бесплатные лекарства при коронавирусе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Контактные лица без подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции бесплатными лекарственными препаратами для профилактики не обеспечиваются», — подчеркивается в тексте.

Читайте также

Пензенская область получит более 49 млн. рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом

В нем уточняется, что в настоящее время ведется работа по закупке препаратов: договора на их приобретение и доставку заключают медицинские организации, имеющие прикрепленное население.

«Доставка лекарственных препаратов будет осуществляться средним медицинским персоналом либо волонтерами, которые будут привлекаться дополнительно», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что, согласно утвержденному алгоритму, при подтверждении у пациента COVID-19 в зависимости от клинической картины заболевания врач будет назначать препараты по международным непатентованным наименованиям в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России.

Новости партнеров
Читайте также
Власти уточнили, что предполагает третий этап снятия ограничений в Пензенской области Николай Симонов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии
В пензенском Минздраве разъяснили, кому обязательно делают тесты на коронавирус В Пензе мужчина лишился около 600 тыс. рублей после разговора с незнакомкой
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах Пензенские поисковики отмечены на окружном слете
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама