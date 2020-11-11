В пензенском Минздраве разъяснили, кому полагаются бесплатные лекарства при коронавирусе Медицина

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Бесплатными лекарствами на дому будут обеспечиваться пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, протекающей в легкой и среднетяжелой форме без пневмонии, а также при наличии симптомов бактериальной суперинфекции, то есть пневмонии легкой степени тяжести, при которой объем поражения легочной ткани составляет менее 25%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава Пензенской области в среду, 11 ноября.

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«Контактные лица без подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции бесплатными лекарственными препаратами для профилактики не обеспечиваются», — подчеркивается в тексте.

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В нем уточняется, что в настоящее время ведется работа по закупке препаратов: договора на их приобретение и доставку заключают медицинские организации, имеющие прикрепленное население.

«Доставка лекарственных препаратов будет осуществляться средним медицинским персоналом либо волонтерами, которые будут привлекаться дополнительно», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что, согласно утвержденному алгоритму, при подтверждении у пациента COVID-19 в зависимости от клинической картины заболевания врач будет назначать препараты по международным непатентованным наименованиям в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России.