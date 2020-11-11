В пензенском Минздраве разъяснили, кому обязательно делают тесты на коронавирус Медицина

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Лабораторное обследование на выявление РНК SARS-CoV-2 в обязательном порядке проводится отдельным категориям граждан, перечень которых определен девятой версией временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области в среду, 11 ноября.

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В сообщении уточняется, что обязательно проводится тестирование лиц, прибывших на территорию России с наличием симптомов инфекционного заболевания, или при их появлении в течение периода меднаблюдения; пациентам с диагнозом «Внебольничная пневмония»; людям старше 65 лет, обратившимся за медпомощью с респираторными симптомами; работникам медицинских организаций, имеющим риск инфицирования при профессиональной деятельности.

Помимо этого, как следует из текста, полагается делать тесты людям, контактировавшим с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих коронавируса, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8–10 календарный день меднаблюдения со дня контакта с заразившимся.

В тексте добавляется, что лабораторные исследования также проводятся гражданам перед плановой госпитализацией; пациентам круглосуточных стационаров неинфекционного профиля — при появлении симптомов респираторных заболеваний и при получении положительного результата теста на наличие антител IgA, IgM или IgG к SARS-CoV-2; лицам, находящимся в интернатах, детдомах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях соцобслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы, с признаками РВИ.

Кроме того, в сообщении сказано, что тесты делают работникам стационарных организаций соцобслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы и сотрудникам при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19; детям из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих коронавируса.

«В Пензенской области тест дополнительно к вышеперечисленным категориям граждан также проводят детям и беременным женщинам, имеющим респираторную симптоматику. В остальных случаях решение о необходимости проведения лабораторного исследования принимает лечащий врач», — подчеркивается в тексте.