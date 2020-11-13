В Пензенскую область поступила третья партия вакцины против гриппа Медицина

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Третья партия вакцины против гриппа в количестве 65 тыс. доз поступила в Пензенскую область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что она предназначена для вакцинации лиц в возрасте от 6 до 60 лет.

«Прививочная кампания продлится до конца ноября, так что получить защиту от гриппа еще не поздно», — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что, по прогнозу, в текущем сезоне будут циркулировать новые штаммы гриппа, при этом сохраняются риски заражения коронавирусом.

«Спектр клинических проявлений при гриппе разнообразен — от лихорадки, кашля, ломоты в теле, головной боли до тяжелой первичной вирусной пневмонии, которая может осложняться вторичной бактериальной инфекцией и обострением имеющихся хронических состояний. Вакцинация — это безопасная и наиболее эффективная мера профилактики инфекции и тяжелых исходов, вызываемых вирусами гриппа», — сказали в Минздраве.