EN
15:30:45 Пятница, 13 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область поступила третья партия вакцины против гриппа

14:36 | 13.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Третья партия вакцины против гриппа в количестве 65 тыс. доз поступила в Пензенскую область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила третья партия вакцины против гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что она предназначена для вакцинации лиц в возрасте от 6 до 60 лет.

«Прививочная кампания продлится до конца ноября, так что получить защиту от гриппа еще не поздно», — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что, по прогнозу, в текущем сезоне будут циркулировать новые штаммы гриппа, при этом сохраняются риски заражения коронавирусом.

«Спектр клинических проявлений при гриппе разнообразен — от лихорадки, кашля, ломоты в теле, головной боли до тяжелой первичной вирусной пневмонии, которая может осложняться вторичной бактериальной инфекцией и обострением имеющихся хронических состояний. Вакцинация — это безопасная и наиболее эффективная мера профилактики инфекции и тяжелых исходов, вызываемых вирусами гриппа», — сказали в Минздраве.

Новости партнеров
Читайте также
Средняя зарплата врачей в Пензенской области превысила 69 тыс. рублей — ТФОМС «Ростелеком» подключил видеонаблюдение в центре города Белинского
В Пензе вступил в силу приговор женщине, зарезавшей сожителя В пензенской библиотеке открыта выставка, посвященная композитору Роману Давыдову
Пензенские поисковики ищут родственников бойца Ивана Мамонова В Заречном запустили горячую линию по коронавирусу
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама