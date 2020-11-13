Средняя зарплата врачей в Пензенской области превысила 69 тыс. рублей — ТФОМС Медицина

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Средняя зарплата врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составила в Пензенской области по итогам октября 2020 года 69 тыс. 373 рубля 50 копеек. Об этом говорится в сообщении территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 13 ноября.

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«[Средняя зарплата] у среднего медицинского и фармацевтического персонала — 37 тыс. 33 рубля 92 копейки», — добавляется в тексте.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ТФОМС Пензенской области, по итогам сентября текущего года средняя зарплата врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составляла в регионе 68 тыс. 527 рублей 95 копеек, среднего медицинского и фармацевтического персонала — 36 тыс. 467 рублей 8 копеек.