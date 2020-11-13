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В Пензе активисты молодежного парламента и МГЕР передали медработникам продуктовые наборы

18:33 | 13.11.2020 | Медицина

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Представители молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области и активисты «Молодой Гвардии Единой России» передали продуктовые наборы медицинским работникам центра специализированных видов медпомощи, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

В Пензе активисты молодежного парламента и МГЕР передали медработникам продуктовые наборы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В недолгие моменты отдыха медики смогут попить чай со сладостями и восстановить силы для дальнейшей работы. В составе наборов — чай и кофе, печенье, конфеты, колбасные изделия, сыр, молочные продукты», — сказала заместитель председателя комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Яна Куприна.

Она поблагодарила врачей, рискующих здоровьем и жизнью ради спасения пациентов.

В знак признательности сотрудницам центра были вручены цветы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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