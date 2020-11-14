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В кузнецкую детскую больницу будет передан аппарат КТ из онкодиспансера

10:11 | 14.11.2020 | Медицина

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Кузнецк, 14 ноября 2020. PenzaNews. Один компьютерный томограф из пензенского областного онкологического диспансера будет передан в кузнецкую межрайонную детскую больницу, где все подготовлено для его монтажа. Об этом сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В кузнецкую детскую больницу будет передан аппарат КТ из онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, по словам мэра, новый аппарат КТ планируется поставить в кузнецкую межрайонную больницу.

«Серьезная поддержка в этом плане. В городе будет два КТ», — отметил он в ходе заседания оперативной рабочей группы по организации и координации мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, по состоянию на 13 ноября в городе зарегистрировано 285 фактов инфицирования коронавирусом, при этом за последнюю неделю зафиксировано 33 случая внебольничной пневмонии и 691 — ОРВИ; на карантине находятся по одной группе в детсадах №2, №24 и №28, а также одна — в многопрофильном колледже.

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