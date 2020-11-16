В Пензенской области за 9 месяцев сахарный диабет выявлен у 1 тыс. 820 человек Медицина

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Сахарный диабет выявлен у 1 тыс. 820 человек в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального Минздрава.

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«В Пензенской области проживают почти 47 тыс. больных сахарным диабетом», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в России данное заболевание диагностировано более чем у 4,5 млн. человек, однако его фактическая распространенность еще больше.

«Каждый второй человек не знает о своем заболевании», — подчеркивается в сообщении.

В тексте поясняется, что среди основных симптомов сахарного диабета — сухость во рту, постоянная жажда, нарушение зрения, неутолимый голод, похудение, зуд кожи и слизистых оболочек, учащенное мочеиспускание, быстрая утомляемость.