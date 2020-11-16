Пензенские больницы получили пять УЗИ-аппаратов для диагностики заболеваний у детей Медицина

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Пять УЗИ-аппаратов экспертного класса для диагностики заболеваний у детей поступили в две поликлиники Пензы, а также в городищенскую, бессоновскую и пензенскую районную больницы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

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«Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение» [...] за счет средств федерального бюджета», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на укрепление материально-технической базы детских учреждений здравоохранения Пензенской области в 2019–2020 годах выделено 166 млн. рублей, в том числе 13,3 млн. рублей — из регионального.

«Это позволило закупить 84 единицы дорогостоящего медицинского оборудования», — сказали в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году была построена новая детская поликлиника в Нижнем Ломове, выполнен капремонт аналогичного учреждения в Сердобске.

«В 2020 году завершается реконструкция корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и строительство новой детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник», — добавили в пресс-службе.