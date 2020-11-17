В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 28 детей Медицина

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 166 человек, в том числе у 28 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 17 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 76 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 28 — в Кузнецком районе, 15 — в Сердобском, девять — в Пензенском, по семь — в Лунинском и Неверкинском, шесть — в городе Заречном, четыре — в Бессоновском районе, три — в Тамалинском, по два — в Городищенском, Никольском, Белинском и Каменском, по одному — в Шемышейском, Башмаковском и Иссинском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 708 человек, сняты с наблюдения 44 тыс. 823», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 450 тыс. 479 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием составил 32,41%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 92 случая заражения коронавирусом. Выписаны 13 тыс. 405 пациентов. Зарегистрировано 219 летальных исходов.