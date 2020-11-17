В Пензенской области за неделю зарегистрировано более 4,6 тыс. случаев ОРВИ Медицина

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. 4 тыс. 603 случая ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области в течение 46-й недели 2020 года — с 9 по 15 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 17 ноября.

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«Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет +13,6%», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями составила 345,7 на 100 тысяч населения.

«Высокий уровень заболеваемости РВИ регистрируется на административных территориях: город Кузнецк — 828,5 [на 100 тыс. населения]; Сердобский [район] — 800,6; Башмаковский — 777,5; Нижнеломовский — 731,9; Пачелмский — 536,9; Каменский — 513,8; Мокшанский — 499,6; город Пенза — 453,7; Бессоновский [район] — 415,1», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в Пензе за неделю зарегистрировано 1 тыс. 935 случаев ОРВИ, эпидпорог превышен на 73,2%.