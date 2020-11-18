Корпус больницы №6 на улице Гагарина в Пензе работает в штатном режиме — Минздрав Медицина

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Корпус клинической больницы №6, расположенный на улице Гагарина в Пензе, где при необходимости может быть развернут инфекционный госпиталь для приема пациентов с COVID-19, продолжает работать в штатном режиме по двум профилям — «Неврология» и «Кардиология». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

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«Здесь принимают пациентов с острой неврологической патологией, нарушениями мозгового кровообращения, то есть тех, у кого есть подозрение на инсульт, пациентов со стабильной стенокардией, инфарктами миокарда, при которых не требуется хирургическое вмешательство, и пациентов с гипертоническими кризами. Больница дежурит круглосуточно», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, согласно утвержденной маршрутизации пациентов, в данный корпус поступают жители Железнодорожного района Пензы, Заречного, Лунино, Бессоновки и Пензенского района.

«Перед госпитализацией все «экстренные» пациенты проходят термометрию, у них берут анализ на COVID-19. С повышенной температурой и положительным результатом ПЦР больных переводят в инфекционные отделения профильных больниц», — пояснили в министерстве.