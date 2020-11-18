EN
08:58:18 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Корпус больницы №6 на улице Гагарина в Пензе работает в штатном режиме — Минздрав

13:33 | 18.11.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Корпус клинической больницы №6, расположенный на улице Гагарина в Пензе, где при необходимости может быть развернут инфекционный госпиталь для приема пациентов с COVID-19, продолжает работать в штатном режиме по двум профилям — «Неврология» и «Кардиология». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

Корпус больницы №6 на улице Гагарина в Пензе работает в штатном режиме — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здесь принимают пациентов с острой неврологической патологией, нарушениями мозгового кровообращения, то есть тех, у кого есть подозрение на инсульт, пациентов со стабильной стенокардией, инфарктами миокарда, при которых не требуется хирургическое вмешательство, и пациентов с гипертоническими кризами. Больница дежурит круглосуточно», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, согласно утвержденной маршрутизации пациентов, в данный корпус поступают жители Железнодорожного района Пензы, Заречного, Лунино, Бессоновки и Пензенского района.

«Перед госпитализацией все «экстренные» пациенты проходят термометрию, у них берут анализ на COVID-19. С повышенной температурой и положительным результатом ПЦР больных переводят в инфекционные отделения профильных больниц», — пояснили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год
В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама