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В пензенской областной детской больнице введен в эксплуатацию кислородный газификатор

13:26 | 19.11.2020 | Медицина

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Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Кислородный газификатор стоимостью около 4 млн. рублей введен в эксплуатацию на территории пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенской областной детской больнице введен в эксплуатацию кислородный газификатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установленный кислородный газификатор предназначен для хранения и газификации жидкого кислорода. [...] Кислород требуется в инфекционном корпусе, операционных, реанимации и других отделениях больницы в аппаратах искусственной вентиляции легких и консолях», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что газификатор обеспечивает бесперебойную круглосуточную подачу кислорода в том числе в инфекционный стационар, куда госпитализируют детей, инфицированных коронавирусом.

«До его установки использовались баллоны высокого давления. По сравнению с ними кислородный газификатор является более удобным, безопасным и экономически выгодным в применении», — сказали в Минздраве.

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